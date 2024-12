Diogo Barbosa jogou no Grêmio de 2020 a 2023. Mailson Santana / Fluminense

O lateral-esquerdo Diogo Barbosa, ex-Grêmio e hoje no Fluminense, está acertado para jogar no Fortaleza.

A negociação foi confirmada nesta segunda-feira (16), durante coletiva de imprensa do presidente do clube carioca, Mário Bittencourt.

O dirigente destacou que existe uma proposta do clube cearense bastante atrativa para o jogador.

— Surgiu proposta do Fortaleza muito mais vantajosa para ele. O Marcelo Paz (presidente do Fortaleza) me ligou pedindo autorização para negociar, consultei a comissão técnica, que autorizou. A tendência, praticamente concreta, é que ele não fique e vá para o Fortaleza — explicou.

O contrato do lateral com o Fluminense se encerra no final deste ano, o que deixa sua ida para o time do Nordeste ainda mais próxima.