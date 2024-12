Ex-joia do Inter acerta com equipe dos Estados Unidos

Peglow se destacou em 2020, ainda com a camisa colorada. Ricardo Duarte / Inter divulgação / Inter divulgação

Nesta segunda-feira (16), o DC United anunciou a contratação de João Peglow, ex-jogador do Inter. Aos 22 anos, o atacante vai jogar na Major League Soccer (MLS) e assinou contrato até o final de 2027, com opção para estender até 2028. O anúncio foi feito através das redes sociais do clube.

Campeão mundial sub-17, em 2019, com a seleção brasileira da categoria, Peglow foi tratado por muito tempo como uma das maiores joias da base colorada. Em 2020, ainda com 18 anos, foi lançado por Eduardo Coudet e fez parte da campanha do vice-campeonato brasileiro.

A melhor fase pelo Inter, porém, foi sob a tutela de Abel Braga. O jovem acumulou minutos em campo e contribuiu com gols e assistências naquela que se tornou, até então, a maior sequência de vitórias de uma equipe na Era dos pontos corridos. No total, foram nove triunfos consecutivos — feito igualado por Atlético-MG (2021) e Corinthians (2024).

No ano seguinte, o desempenho diminuiu, e o atacante foi emprestado à equipe B do Porto, de Portugal. Logo após, vieram os repasses ao Atlético-GO, Dnipro-UCR e Sport. Até a transferência definitiva ao Radomiak Radom, da Polônia, último clube de Peglow antes do acerto com a equipe dos Estados Unidos. Na passagem pelo Beira-Rio, foram 25 jogos disputados, dois gols marcados e três assistências concedidas.