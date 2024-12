Obituário: frei Durval Muraro

Frei Durval iniciou sua vida pastoral em 1954. Província Sagrado Coração de Jesus / Arquivo Pessoal

Frei Durval Muraro faleceu no dia 8 de dezembro, aos 98 anos. Natural de Nova Araçá, Serra Gaúcha, ele dedicou 72 anos à vida de sacerdote na Casa São Frei Pio, onde residia desde 2022.

Filho de Antônio Muraro e Hermínia Verdi Muraro, ingressou no Seminário de Veranópolis em 2 de março de 1939 e na Fraternidade Provincial no dia 6 de janeiro de 1947, quando fez a profissão religiosa. Estudou Filosofia em Marau, entre 1947 e 1949, e Teologia em Garibaldi, entre 1950 e 1952, e Porto Alegre no ano de 1953. Foi ordenado sacerdote por Dom Benedito Zorzi, em Paraí, em 28 de dezembro de 1952.

Iniciou a vida pastoral como vigário paroquial em Garibaldi, em 1954, e por 67 anos viveu e desempenhou sua missão em Bagé. Foi diretor do Instituto de Menores, de 1955 a 2007, quando a instituição já se denominava Instituto da Criança e do Adolescente. Por lá, ensinou artes gráficas à muitas crianças e jovens. Foi fundador e primeiro presidente da Ação Social e Cáritas Diocesana de Bagé. Paralelamente, auxiliava na pastoral na Paróquia Nossa Senhora da Conceição e, desde 2011, era presença fraterna na Fraternidade de Bagé, até chegar à Casa São Frei Pio, em Caxias do Sul.

Na Casa São Frei Pio manteve uma vida autônoma e ativa, com repetidas caminhadas várias vezes ao dia. Apenas nos últimos meses, um pouco confuso e desorientado, passou a andar em cadeira de rodas.

Na cidade de Bagé construiu, em 1972, os novos pavilhões da Gráfica São Rafael, quando passou a operar equipamentos para impressões em offset. Em 1979, recebeu o título de Cidadão Bageense e, no mesmo ano, também foi agraciado com o Troféu Graça Dolores - Destaque “Bravo 1990”. Em 1999, inscreveu o nome no Monumento “Cem Nomes em Cem Anos”. Em 2001, recebeu o título “Honra ao Mérito”, da Câmara de Vereadores de Bagé. E, em 2012, celebrou, também em Bagé, o jubileu de 60 anos de Ordenação Sacerdotal.