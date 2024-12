Obituário: Padre Nelson Caetano Longo

Padre Nelson era natural de Campinas do Sul, no norte do Estado. Centro Diocesano de Pastoral e Administração / Reprodução

Padre Nelson Caetano Longo faleceu no dia 3 de dezembro, aos 76 anos. Nascido em 7 de setembro de 1948, em Campinas do Sul, na Região Norte, foi o sétimo dos 11 filhos de Ângelo Inácio Longo e Carolina Fruet Longo, conhecida como Paulina.

Desde cedo, Padre Nelson mostrou comprometimento com os estudos. Iniciou sua formação na Escola São Paulo, em Campinas do Sul, e concluiu o antigo curso primário na Escola Nossa Senhora Aparecida, também na cidade. Em 1964, ingressou no Seminário Nossa Senhora de Fátima, em Erechim, onde completou os cursos ginasial e colegial.

Em 1971, começou a faculdade de Filosofia no Seminário Maior Nossa Senhora Imaculada Conceição, em Viamão. Mesmo deixando temporariamente o seminário para trabalhar na Rede Ferroviária Federal, em Porto Alegre, concluiu a graduação em 1974. Em 1975, retornou ao seminário para cursar Teologia na Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS), conciliando estudos com trabalho na secretaria da faculdade de Filosofia.

Ordenado diácono em 27 de julho de 1978 e presbítero em 16 de dezembro do mesmo ano, na Igreja Nossa Senhora dos Navegantes, em Campinas do Sul, Padre Nelson exerceu diversas funções pastorais ao longo de sua vida. Entre elas, foi assistente de seminaristas, vigário e pároco em várias paróquias da Diocese de Erexim, além de membro do Conselho de Presbíteros e do Conselho Econômico Diocesano. Também foi assistente do Movimento Familiar Cristão e professor em escolas estaduais.

Mesmo enfrentando adversidades, como um assalto traumático durante sua passagem por Barra do Rio Azul, manteve sua dedicação e fé. Em 2020, precisou de cuidados especiais em razão do mal de Parkinson e, mais tarde, enfrentou um diagnóstico de câncer pancreático com metástases. Sua serenidade e confiança marcaram seus últimos meses.