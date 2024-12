Ministério Público investiga caso de sapo encontrado com a boca colada em Passo Fundo

O Ministério Público de Passo Fundo investiga um caso tratado como maus-tratos ocorrido em Passo Fundo, no norte gaúcho. Um sapo-cururu foi encontrado com a boca colada no pátio de uma casa do bairro São Cristóvão, no último dia 4. O animal precisou passar por cirurgia e está em recuperação no Hospital Veterinário da UPF (assista acima).

De acordo com a médica veterinária Michelli Ataide, uma moradora viu o animal no quintal de sua casa por dois dias seguidos e estranhou o comportamento do animal, que tentava entrar no pote de água dos cães.

Quando se aproximou, percebeu que a boca do sapo estava colada. Ela, então, recolheu o anfíbio e o levou para atendimento especializado no Hospital Veterinário da Universidade de Passo Fundo (UPF).

— Depois da estabilização clínica, conseguimos fazer a remoção da cola que prendia a boca. Ele estava bastante ferido, inclusive como se tivesse um "corpo estranho" ali dentro (da boca) — relatou a médica veterinária, que é especialista em animais silvestres.

Ao constatar a presença de itens estranhos no corpo do animal, a equipe fez novos exames e identificou que havia uma obstrução na porção final do estômago, a caminho do intestino.

— Ainda não sabemos o que é esse corpo estranho ou se fazia parte de algum ritual, por exemplo. Mas com certeza é um objeto impossível de um sapo engolir sozinho — afirmou a médica veterinária.

O caso surpreendeu pela crueldade e funcionários do Hospital Veterinário buscaram o Ministério Público para relatar o ocorrido. De acordo com o promotor Paulo Cirne, responsável pelas questões ambientais, a situação configura maus-tratos:

— Essa é uma situação nova no MP. Já instauramos uma investigação a respeito, pois certamente causou sofrimento ao animal.

Agora, o sapo-cururu — que é fêmea — se recupera da cirurgia e já se alimenta sozinho.

Quase cem casos de maus-tratos registrados em Passo Fundo só em 2024

Em outra ocasião, a médica veterinária também se deparou com um cão da raça Rotweiller morto com a boca totalmente costurada.

— Infelizmente ainda convivemos com esse tipo de maldade. Em pleno século 21 temos que lidar e solicitar empatia com todas as espécies — pontuou Micheli.

De acordo com o Batalhão Ambiental da Brigada Militar (BABM), só Passo Fundo teve 97 registros de maus-tratos de animais de 1º de janeiro a 10 de dezembro de 2024.