Reportagem sobre Migração da RBS TV e GZH Passo Fundo recebe prêmio Direitos Humanos de Jornalismo

A repórter Francieli Alonso recebeu o prêmio em nome da equipe em Porto Alegre, na noite de terça (10). Arquivo pessoal / Divulgação

A equipe da RBS TV e GZH Passo Fundo recebeu o prêmio Direitos Humanos de Jornalismo na noite de terça-feira (10), na sede da Ordem dos Advogados do Rio Grande do Sul (OAB-RS), em Porto Alegre. O reconhecimento é do Movimento de Justiça e Direitos Humanos (MJDH), com a parceria da OAB-RS.

Participaram do trabalho a repórter Francieli Alonso, o cinegrafista João Maurício, e os editores Gustavo Deon, Flávia Dias e Julia Possa. A repórter Francieli Alonso representou a equipe no recebimento do prêmio.

O trabalho premiado foi a série de reportagens "Migração: um recomeço", que mostrou os desafios dos migrantes que chegam até o norte do Rio Grande do Sul em busca de uma vida melhor através de três reportagens exibidas no Jornal do Almoço regional da RBS TV e três no site de GZH Passo Fundo.

O trabalho também fala da necessidade de empatia e respeito para com os migrantes. Reportagens mostraram o apoio que recebem em todas as áreas e como os moradores também precisaram se adaptar para receber quem veio de fora.

O prêmio

Essa é a 41ª edição do Prêmio Direitos Humanos de Jornalismo. O reconhecimento estimula o trabalho dos profissionais de jornalismo na denúncia de violações, observância e defesa dos direitos humanos nas sociedades da América do Sul marcadas pela desigualdade e deficitária ação de Estado.

O tema do 41º Prêmio Direitos Humanos de Jornalismo é a “Democracia”. Sem Direitos Humanos não há Democracia; sem Democracia não há Direitos Humanos (Norberto Bobbio).

Os critérios avaliados pela comissão julgadora foram qualidade de texto e imagem, investigação original dos fatos, profundidade no tratamento da informação, abordagem de temas socialmente relevantes, valores éticos profissionais refletidos no trabalho.

Confira os vencedores na categoria multimídia

1º Lugar: Máquina de Loucos — Intercept Brasil (Rio de Janeiro, RJ)

Máquina de Loucos — Intercept Brasil (Rio de Janeiro, RJ) 1º Lugar : Amazônia na rota do petróleo — Folha de São Paulo (São Paulo, SP)

: Amazônia na rota do petróleo — Folha de São Paulo (São Paulo, SP) 2º Lugar : O contragolpe — O Globo (Rio de Janeiro, RJ)

: O contragolpe — O Globo (Rio de Janeiro, RJ) 2º Lugar : Polícia das Cidades: guardas municipais crescem sem controle em disputa por poder e votos — Estado de S. Paulo (São Paulo, SP)

: Polícia das Cidades: guardas municipais crescem sem controle em disputa por poder e votos — Estado de S. Paulo (São Paulo, SP) 3º Lugar: Migração: Um Recomeço — RBS TV e GZH (Passo Fundo, RS)

Migração: um recomeço

Leia as reportagens da série desenvolvida em parceria com o Jornal do Almoço, da RBS TV: