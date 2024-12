Oito lugares para confraternizar no BarraShoppingSul

A temporada de festas de fim de ano chegou! Seja para um amigo secreto, um happy hour ou até para celebrar com a equipe de trabalho, qualquer motivo é válido para se reunir ao redor da mesa. E o BarraShoppingSul tem o destino ideal para esses momentos: o Baixo Barra, com diversas opções perfeitas para os encontros.

PKC FUSION

Restaurante que une as culinárias asiáticas Milene Magnus

Por lá, você vai encontrar o melhor das culinárias asiáticas. Então tem gastronomia tailandesa, coreana, vietnamita, chinesa e japonesa, tudo em um só lugar. Se a turma curte um sabor mais picante, as opções coreanas são imperdíveis. A Korean Soda, uma bebida gaseificada deliciosa e refrescante, é o pedido ideal para acompanhar todos os pratos. Uma verdadeira explosão de sabor que vale a pena experimentar!

ROISTER

Multiculturalidade em um só lugar Anahís Vargas / Agencia RBS

É a essência da diversidade cultural, trazendo uma cozinha moderna e impressionante. Seu cardápio percorre diferentes tradições gastronômicas, com opções que vão desde o sofisticado steak tartar francês até o delicioso oriental bun com porco agridoce. Para acompanhar, vale a pena experimentar uma das cervejas artesanais disponíveis nas torneiras da casa.

POBRE JUAN

Parrilla uruguaia Anahís Vargas / Agencia RBS

Especialista em assados de excelência, o Pobre Juan apresenta um cardápio recheado de opções irresistíveis para quem é fã de carne de qualidade. Mas antes de se entregar aos cortes principais, vale a pena começar com as entradas, perfeitas para dividir. As croquetas de jámon, a provoleta e as papas soufflé são imperdíveis. E, claro, entre os cortes exclusivos, não deixe de provar o suculento bife de chorizo.

BAH RESTAURANTE

Lugar da gastronomia regional Anahís Vargas / Agencia RBS

Para quem busca uma experiência gastronômica mais refinada, o Bah Restaurante combina a tradição da culinária gaúcha com um toque contemporâneo. O menu oferece alternativas para todos os gostos, e a carta de vinhos é imperdível. Aproveite a noite em boa companhia, escolhendo uma das mesas redondas para reunir os amigos e saborear pratos incríveis.

OUTBACK

Bons drinks e pratos para compartilhar Outback / Divulgação

Se você quer viver a experiência australiana sem deixar Porto Alegre, esse restaurante é o lugar ideal. Seu prato mais famoso é a cebola gigante, crocante e bem temperada, servida com um molho irresistível, perfeita para dividir com os amigos. E para tornar a experiência ainda melhor, nada como um chope supergelado para acompanhar.

BAROLO TRATTORIA

Sucesso da culinária italiana Amanda Xavier / Agência RBS

Reconhecido pela qualidade da sua culinária italiana, o Barolo se destaca pela generosidade de seus pratos. O cardápio oferece uma variedade de opções, incluindo sopas, risotos, carnes, frutos do mar e, claro, massas frescas, feitas artesanalmente no próprio restaurante. É o lugar perfeito para juntar a galera e compartilhar uma refeição repleta de sabores incríveis.

APPLEBEE’S

Bom lugar para petiscar Applebees / Divulgação

O chope gelado é sempre uma garantia, e o cardápio traz ótimas opções para dividir, ideais para encontros com os colegas de trabalho ou a galera. Os hambúrgueres, muito saborosos, são um dos grandes destaques e fazem o maior sucesso entre os clientes.

SOMMELIER WINE STORES

Novidade no Baixo Barra Milene Magnus / Agência RBS

Além dos 800 rótulos, muitos deles brasileiros, a casa conta com um cardápio de pratos leves, como a burrata e o carpaccio. A pizzeta Marguerita vai muito bem com o Cuore Brut, espumante refrescante da própria Sommelier Vinhos com a Vinícola Família Bebber, de Flores da Cunha.

SOBRE O BAIXO BARRA