Nesta quinta-feira (25), o Barcelona convocou uma entrevista coletiva em seu CT, em Sant Joan Despí, um "pueblo", como eles chamam aqui as cidades da região metropolitana da capital catalã. Todos imaginavam que o nome do novo técnico seria anunciado. Quem sabe o mexicano Rafa Márquez, zagueiro do Dream Team 2, o time de Ronaldinho. Rafa faz um bom trabalho no Barça B.