A dupla Gre-Nal se soma aos esforços de reconstrução do Rio Grande do Sul. Nesta terça-feira (21), os presidentes das duas equipes farão uma reunião com o governador Eduardo Leite para apresentar a situação dos clubes e discutir meios de ajudar a população do Estado. A campanha "Jogando Junto – Pela Reconstrução do RS" será lançada no evento.