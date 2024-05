Com as chegadas do técnico Renato Portaluppi e do centroavante Diego Costa, nesta segunda (20), o Grêmio aguarda apenas o volante Villasanti para ter o grupo completo em São Paulo. No total, o Tricolor relacionou 30 atletas para os treinos no CT do Corinthians, adotado como base pelo clube, em virtude das inundações que castigaram o Rio Grande do Sul, incluindo a Arena e o CT Luiz Carvalho.