O Grêmio já retomou seus treinamentos em São Paulo, no CT do Corinthians, após as enchentes no Rio Grande do Sul levarem à inundação da Arena e a uma série de adiamentos no calendário do clube. Com compromissos de Brasileirão e Copa do Brasil pela frente, além da missão de dar a volta por cima na Libertadores, o time gaúcho se prepara para enfrentar grandes desafios nas próximas semanas.