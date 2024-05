O Grêmio deu um passo importante neste domingo (19) na preparação para o jogo contra o The Strongest, no dia 29 de maio. Pela primeira vez desde que mudou a sua base para São Paulo, na quinta-feira (16), o Tricolor realizou um treinamento com bola. A atividade ainda não contou com as presenças do técnico Renato Portaluppi e dos atletas Villasanti e Diego Costa, liberados para se apresentar apenas nesta segunda (20) por questões particulares.