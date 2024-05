O Grêmio e o Inter solicitaram ao governo federal a internacionalização do Aeroporto Regional Hugo Cantergiani, em Caxias do Sul, além da instalação de um equipamento antineblina. Com Arena e Beira-Rio inundados e diante da incerteza sobre a retomada das operações do Aeroporto Salgado Filho, a dupla Gre-Nal avalia mandar seus jogos nos estádios Centenário e Alfredo Jaconi ou pelo menos utilizar a Serra como base para deslocamentos.