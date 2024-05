A recuperação dos atletas lesionados do Grêmio foi impactada pela tragédia climática. Por conta da restrição de água nos hospitais, o atacante Jhonata Robert teve a sua cirurgia no joelho esquerdo adiada. Além disso, diante do alagamento no CT Luiz Carvalho, o departamento médico precisou providenciar uma nova estrutura para tratamento dos atletas Geromel, Mayk, Mila e Pavon.