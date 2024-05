O Grêmio anunciou nesta quinta-feira (2) que Jhonata Robert terá que realizar uma nova cirurgia. Será o quarto procedimento no joelho esquerdo do jogador, que rompeu duas vezes o ligamento cruzado anterior e também passou por uma intervenção para tratar uma lesão em "alça de balde" do menisco medial. Agora, o clube informou que o meia será submetido a uma "meniscectomia parcial do menisco medial".