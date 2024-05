Os jogos do Inter, contra o Tomayapo, na terça (7), e Grêmio, contra o Huachipato, na quarta (8), ambos fora de casa, por enquanto estão confirmados pela Conmebol. A entidade está monitorando a situação das chuvas no Rio Grande do Sul e eventuais dificuldades que os clubes gaúchos possam ter para treinamentos e deslocamentos. Mas, até o momento, não existe intenção de adiamento.