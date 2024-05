A partida contra o Atlético-GO representou para Matheus Dias a volta aos gramados com a camisa do Inter depois de 168 dias. O longo período inativo é justificado em virtude de lesões musculares, convocação à seleção brasileira sub-23 e disputa acirrada por lugar no meio-campo. Agora, o jovem poderá aparecer também como lateral-direito e validar os interesses do futebol europeu na sua contratação na próxima janela de transferências.