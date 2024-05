Mesmo com as fortes chuvas que ainda caem em todo o Estado, o Inter realizou o treinamento desta quarta-feira (1) nos campos do CT Parque Gigante. No ano passado, durante as enchentes de setembro e novembro, o gramado do CT Colorado sofreu com as cheias por conta do aumento significativo no nível do Guaíba. Já no Beira-Rio, os funcionários do clube precisaram ligar o sistema de drenagem para conter o acúmulo de água.