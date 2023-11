Os alagamentos na orla do Guaíba, em Porto Alegre, fizeram o técnico do Inter, Eduardo Coudet, mudar o seu planejamento de última hora. Por conta do alto volume de chuvas nos últimos dias, a água invadiu os gramados do CT Parque Gigante, inviabilizando a realização do treino desta terça-feira (21) pela manhã. Por isso, a atividade foi transferida para o Beira-Rio.