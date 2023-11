O ano de 2023 fica marcado por duas enchentes históricas do Guaíba, em Porto Alegre. A cota de inundação, de três metros, voltou a ser superada no Centro Histórico. Pela medição na régua do Cais Mauá às 11h15 desta segunda-feira, o nível chegou a 3m11cm. As comportas do muro da Avenida Mauá e da Avenida Castello Branco precisaram ser fechadas novamente.