A reunião do Conselho Deliberativo do Inter, na noite de segunda (29), aprovou as contas do clube em 2023. Entretanto, o presidente Alessandro Barcellos revelou que o clube recusou propostas por atletas do elenco que, acumuladas, gerariam cerca de 30 milhões de euros (R$ 166 milhões na conversão atual) aos cofres colorados. O valor superaria o orçado para a temporada de R$ 135 milhões em transferências. O objetivo é valorização para venda futura.