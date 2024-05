Três goleiros foram utilizados nas últimas três partidas do Grêmio na temporada. Marchesín na Libertadores, Rafael Cabral no Brasileirão e Caíque na Copa do Brasil. Revezamento que evidenciou a dúvida de Renato Portaluppi sobre quem é o dono da posição. O técnico, inclusive, confirmou que a vaga ainda está em aberto.