Especial Geromel relembra trajetória do zagueiro no Grêmio; veja vídeo

Geromel foi homenageado por torcedores e jogadores na Arena, na última partida do Brasileirão 2024. Jefferson Botega / Agencia RBS.

São mais de 10 anos vestindo e honrando as três cores. Há exatos 11 anos, em 23 de dezembro de 2013, um certo zagueiro de franjinha era anunciado oficialmente pelo Grêmio. Mal sabiam os torcedores que aquele rapaz com sobrenome esquisito viraria um dos maiores zagueiros da história do clube.

GZH relembra a trajetória do camisa 3 com a ajuda de personagens que foram fundamentais em toda a sua carreira. Veja no vídeo abaixo.