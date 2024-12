Dólar hoje: acompanhe o valor da cotação ao vivo

Dólar abriu cotado a R$ 6,15 nesta segunda-feira. William Alexander / stock.adobe.com

Nesta segunda-feira (23), o dólar abriu em alta e opera na casa dos R$ 6,14. A semana passada foi de turbulência. Na última quinta-feira (19), a moeda chegou a ser cotada a R$ 6,30 e, ao longo do dia, respondeu à maior intervenção da história do Banco Central (BC) e fechou em R$ 6,122, afastando-se do recorde de quarta-feira (18), quando terminou o dia valendo R$ 6,267.

A escalada a patamares históricos teve início no fim de novembro, quando o dólar chegou à marca dos R$ 6 pela primeira vez. O pico respondeu à declaração do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que anunciou isenção no Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5 mil.

Cotação do dólar ao vivo

Valor do dólar atualizado

Dólar comercial: R$ 6,15

Máxima dólar comercial: R$ 6,16

Queda na última quinta-feira