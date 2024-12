Markho Life Complex inicia nova fase de lançamentos em Capão da Canoa

Uma das atrações é a torre corporativa, com 249 salas de 37 metros quadrados, com possibilidade de serem ampliadas. Grupo Pessi / Divulgação

Além do veraneio, o Litoral Norte segue atraindo, cada vez mais, a atenção da população, sendo um novo destino para morar. Tanto é que a região ocupa o posto de segundo maior mercado imobiliário gaúcho, ao passar de R$ 3 bilhões em VGV (Valor Geral de Vendas) no acumulado dos seis primeiros meses de 2024. Somente atrás apenas de Porto Alegre e Região Metropolitana, segundo dados encomendados pelo Sindicato das Indústrias da Construção Civil do Estado (Sinduscon-RS).

O litoral gaúcho tem se transformado a partir de empreendimentos de grande porte, como é o caso do Markho Life Complex, em Capão da Canoa. O complexo, concebido pelo Grupo Pessi, construtora com mais de 20 anos de atuação na região, oferece um mix de produtos inédito no país. Ingressando em sua segunda fase de lançamentos, a empresa anuncia três novos produtos imobiliários que se complementam: uma torre corporativa, um prédio garagem e um shopping mall.

Conforme ressalta o CEO do Grupo Pessi, Alfredo Pessi, o Markho Life Complex é um produto inovador, uma solução que atende profissionais de qualquer área de atuação, como advogados, arquitetos, contadores, dentistas, médicos, ou empresários de outros ramos e toda a população do Litoral Norte, com opções de moradia, comércio e serviços.

Em entrevista, o executivo comenta esse novo momento e seus próximos desdobramentos. Confira:

O que está previsto nesta segunda fase de lançamentos?

Depois de anunciar o primeiro hospital de alta complexidade e lançar a torre com tecnologia de moradia inteligente, entramos em uma fase de lançamento complementar muito importante, oferecendo comércio e serviços no shopping mall, que contará com 29 lojas, incluindo centro de exames e diagnósticos e uma praça de alimentação. As operações dessas lojas ainda estão em definição de bandeiras para que o mix seja completo. Queremos inserir os melhores players – também para atender a torre corporativa, que terá um alto volume de pessoas circulando.

A torre terá 249 salas, com 37 metros quadrados, que podem ser ampliadas a partir da união de mais de uma unidade. A infraestrutura é completa e diferenciada para prédios deste tipo. Contará com um rooftop com salão de eventos, duas salas de reunião, salão de festas, academia, vestiário, lavabo e uma área externa para descanso.

Junto a isso, a outra novidade é o estacionamento rotativo, com aproximadamente 700 vagas. Provavelmente, cada proprietário deve atender de cinco a dez pessoas por dia, sendo que terão vagas disponíveis para atender seus públicos. Destas vagas, 200 foram pensadas para o entorno do complexo. Aliás, realizamos um cálculo de impacto, que, somando o público que vai estar trabalhando e morando no local com o que vai utilizar os serviços, a média deve ser de mais de 4,2 mil pessoas por dia.

Em razão deste complexo, são perceptíveis as transformações em seu entorno?

Esse projeto foi concebido há três anos e meio. A proposta sempre foi vista como uma inovação para o município e passou por análises rigorosas até ser aprovada e licenciada. Desde então, esse complexo passou a movimentar o entorno, com comércio, padarias e restaurantes. Além disso, atraiu importantes empresas de saúde bem próximas, como Unimed e Círculo Plano de Saúde, por exemplo.

E como foram as vendas da primeira fase com as moradias inteligentes?

As vendas desta torre foram muito expressivas, superando nossas expectativas. Além das moradias inteligentes, vendemos, de forma orgânica, o residencial, com apartamentos de dois e três moradores, e salas comerciais – que ainda nem foram lançadas oficialmente. Com isso, já atingimos 28% do Valor Geral de Vendas (VGV) do empreendimento. As obras, que iniciaram em março deste ano, estão a pleno vapor, com as fundações concluídas e iniciando a construção dos blocos, levantando os pilares.

Quais são as próximas ações programadas para o Markho Life Complex?

Na sequência, teremos a terceira fase de lançamentos, que é o hospital – em fase de negociação. E, por fim, teremos um grande evento com representantes dos setores público e privado, além de entidades e instituições importantes. Vamos detalhar o empreendimento e mostrar o que ele representa em termos de avanços para nossa região. O andamento do projeto está conforme previsto e terminaremos as obras em quatro anos.