Acidente com avião em Gramado não altera movimentação turística, e ocupação da rede hoteleira é de 95%

Em meio à comoção com o acidente aéreo em Gramado, a cidade que tem o turismo como base econômica, tenta seguir o fluxo e atender a quem visita a região às vésperas do Natal. Presidente do Gramado e Canela Convention & Visitors Bureau, Felipe Fioreze, conta que recebeu muitas mensagens de turistas preocupados e com dúvidas sobre a localização e a dimensão do acidente.