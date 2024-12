O Grêmio não pode demorar para definir quem será seu treinador em 2025

Renato me parece querer ficar no clube para a próxima temporada. Lucas Uebel / Grêmio FBPA

Estamos chegando ao último jogo da temporada de 2024. No domingo (8), diante do Corinthians, a torcida se despede do Grêmio, neste ano e também de Pedro Geromel, para sempre — o atleta vai encerrar a carreira como jogador profissional. Não tenho dúvidas que será um baita dia para a gremistada. Mas uma questão ainda aflige o torcedor: quem será o técnico do Grêmio em 2025? O que o clube pensa para a próxima temporada?

Renato me parece querer ficar, aliás, deixou claro isso na entrevista exclusiva com o nosso colega Marco Souza ao dizer que, por ele, assinaria um contrato vitalício com o Grêmio. Tenho maior respeito e amor por Renato, mas eu gostaria de ver um novo trabalho em 2025, pois esta temporada foi muito abaixo do esperado. Porém, se ficar, vou abraçar a ideia.

Independente de qual rumo o clube irá tomar, é preciso que seja definido rapidamente. Pois há muito trabalho por fazer. Existem inúmeros contratos acabando em dezembro e a comissão técnica também deve participar deste processo, inclusive para as novas contratações.

A temporada de 2024 mal acabou e 2025 já está batendo na porta. Não podemos demorar.