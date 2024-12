Vai o técnico, fica o ídolo: Grêmio e Renato decidem encerrar o ciclo

Se encerrou o quarto ciclo de Renato Portaluppi no Grêmio . Nesta segunda-feira (9), o clube anunciou que o treinador não terá seu contrato renovado para a próxima temporada .

Pra mim, vai o treinador e fica o ídolo . Não foi o melhor ano dele por aqui, muito pelo contrário, foi o pior. Pela primeira vez, Renato não conseguiu colocar o Grêmio na Libertadores. Óbvio que a enchente contribuiu muito para que o trabalho fosse prejudicado , mas também erramos bastante, e é com muita dor no coração que eu penso que foi a melhor decisão para ambos. 2024 foi pesado demais, inclusive para o Renato. É preciso oxigenar e respirar novos ares e novas ideias. Nada impede de nos reencontrarmos ali adiante novamente, mas por ora, o ciclo se encerra.

Claro que sem se esquecer que Portaluppi é nosso, e sempre vai ser. Não é uma estátua por acaso. Obrigada, Renato, por estar do nosso lado em um dos anos mais difíceis do Grêmio!

Novo comandante

Agora a missão é encontrar um novo comandante para a próxima temporada . Penso que primeiro é preciso pensar no elenco que temos e onde queremos chegar . De que forma vamos pensar futebol em 2025? O Grêmio será propositivo?

Minha única pedida é que não inventem moda. É preciso trazer alguém com conhecimento do futebol brasileiro e principalmente da “nossa aldeia”. Teremos um Gauchão pesadíssimo pela frente e um dos objetivos da próxima temporada é justamente garantir o octacampeonato do Estadual.