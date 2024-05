O Grêmio recebeu a confirmação de uma nova baixa no elenco para os próximos dias. Após exames de imagem, o zagueiro Gustavo Martins teve constatada uma lesão muscular de grau 1 na coxa esquerda. Pelo diagnóstico obtido após as avaliações, a expectativa é que o jogador fique afastado das atividades com o grupo entre 10 e 12 dias. O problema foi sentido no empate diante do Operário-PR, pela Copa do Brasil.