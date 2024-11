As cartinhas da campanha Papai Noel dos Correios já estão disponíveis para adoção. Os pedidos de presentes para as crianças podem ser adotados até o dia 6 de dezembro em sete cidades do Serra. A campanha Papai Noel dos Correios, celebra 35 anos neste Natal. A ação busca beneficiar jovens em situação de vulnerabilidade social.