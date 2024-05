Com o adiamento da partida contra o Criciúma, que ocorreria no próximo domingo (5), o técnico Renato Portaluppi vai aproveitar os próximos dias sem jogos para tentar recuperar o fôlego dos jogadores do Grêmio visando ao compromisso diante do Huachipato. O confronto no Chile está marcado para a próxima quarta-feira (8) pela Libertadores. Dos jogadores que atualmente estão no DM, Reinaldo é quem tem mais chances de voltar.