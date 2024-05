O departamento médico do Grêmio vem precisando lidar com várias lesões neste início de 2024. Os atletas sofrem com a sequência pesada de jogos e isso acarreta em fraturas, lesões ligamentares e, principalmente, musculares. Nos primeiros quatro meses do ano, seis jogadores já foram afastados, oficialmente, por conta de problemas musculares. É praticamente uma repetição do que aconteceu em 2023.