A sequência de jogos do Grêmio por Brasileirão, Copa do Brasil e Libertadores está cobrando seu preço. Mas o alerta de desgaste físico não chega sozinho. Acompanhado dele, algumas lesões musculares, como a do zagueiro Gustavo Martins, que deve ser confirmada nesta quinta-feira (2), quando o elenco se reapresentar no CT Luiz Carvalho.