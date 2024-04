O técnico do Grêmio, Renato Portaluppi, está perto de receber um reforço importante do departamento médico. Clinicamente recuperado de uma dupla lesão ligamentar no joelho direito, o lateral Reinaldo já faz alguns trabalhos com o grupo e é preparado para voltar ao time no jogo contra o Huachipato, no Chile, na quarta-feira da semana que vem (8).