O Grêmio vai ingressar com uma notícia de infração disciplinar no STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva) após toda a polêmica da derrota para o Bahia, em Salvador, no último sábado (27), na Arena Fonte Nova. O clube divulgou uma nota na manhã desta segunda-feira (29) em que cita "desdobramentos que apontam interferência externa" no jogo.