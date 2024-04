A Associação Nacional dos Árbitros de Futebol (Anaf), em nota assinada pelo presidente da entidade, Salmo Valentim, pediu o banimento do futebol do diretor de arbitragem da Federação Baiana de Futebol (FBF), Jailson Macedo Freitas. A Anaf promete entrar com uma ação no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) por interferência externa e tentativa de manipulação de resultados. O Grêmio afirma que "acompanha com atenção os desdobramentos" do caso.