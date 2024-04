Minuto antes de se confirmar a derrota do Grêmio para o Bahia, por 1 a 0, na noite deste sábado (27), o técnico Renato Portaluppi, em protesto, liderou um movimento de retirada dos integrantes do banco de reservas antes mesmo do término da partida. A expulsão de Diego Costa do banco de reservas revoltou o treinador.