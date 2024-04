O Grêmio voltou a vencer no Brasileirão Feminino. Neste sábado (27), jogando no Estádio do Vale, em Novo Hamburgo, as gurias gremistas aplicaram uma goleada de 6 a 0 no Avaí Kindermann em partida válida pela sétima rodada. A vitória faz com que o time tricolor suba posições na tabela de classificação. O Tricolor foi aos 12 pontos e subiu para a terceira posição, momentamente.