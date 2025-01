Quem são os reforços do Grêmio para a temporada do feminino

O Grêmio iniciou, nesta segunda (13), a preparação para a próxima temporada. Em 2025, o clube tricolor disputará Supercopa, Brasileirão e Gauchão.

O elenco gremista, que será comandado por Thaissan Passos, tem 27 peças. Entre esses nomes, estão 10 reforços contratados na janela de início de ano.

Zero Hora destaca quem são as atletas. Confira abaixo.

Amanda Brunner (meia)

Amanda Brunner venceu a Libertadores de 2020 pela Ferroviária. Cárila Covas / Ferroviária/Divulgação

A meia Amanda Brunner, de 31 anos, estava na Ferroviária. Ela também tem passagens por Foz Cataratas, Osasco Audax, Corinthians e Iranduba. Além de já ter defendido o Kubanochka, da Rússia. A meio-campista acumula os títulos de Copa do Brasil e Libertadores.

Brenda Woch (atacante)

Atleta atuava no futebol mexicano há três temporadas. Divulgação / Twitter @TolucaFemenil

A atacante Brenda Woch, de 26 anos, estava no Toluca-MEX. Ela estava no futebol mexicano há três temporadas. Antes disso, teve passagem pelo espanhol Santa Teresa e por Botafogo, São Paulo, 3B da Amazônia e Iranduba, entre outros.

Camila Pini (meia)

Camila Pini defendeu o Fluminense em 2024. Marcelo Gonçalves / Fluminense/Divulgação

A meia Camila Pini, de 34 anos, estava no Fluminense. Na carreira, ela acumula passagens por Athletico-PR, Real Brasília, Minas Brasília, Atlético-MG, entre outros. A atleta disputou 20 jogos e marcou um gol pelo tricolor carioca na última temporada.

Karol Arcanjo (zagueira)

Karol Arcanjo estava no América-MG. Ale Torres / CBF/Divulgação

A zagueira Karol Arcanjo, de 27 anos, estava no América-MG. Na carreira, a jogadora também acumula passagens por Ipatinga-MG, Palmeiras e Atlético-MG. No currículo, soma os títulos de Campeonato Mineiro e Copa Paulista Feminina.

Leticia Rodrigues (goleira)

Leticia Rodrigues tem 1m80cm de altura. (Arquivo Pessoal/Divulgação)

A goleira Letícia Rodrigues passou pelo Cruz Azul-MEX na última temporada. Aos 27 anos, com 1m80cm de altura, a jogadora jogou por times como Atlético-MG, Cresspom-DF, Real Ariquemes e Porto Velho.

Em 2023, viveu sua primeira experiência no Exterior. Foi contratada pelo Lank Vilaverdense, de Portugal. Em 2024, chegou ao Cruz Azul, do México. No entanto, voltou ao Brasil na metade do ano para defender as cores do Real Brasília.

Valeria Paula (atacante)

Valeria Paula (centro) estava no América-MG. Photopanda/América-MG / Divulgação

A atacante Valeria Paula, de 31 anos, estava no América-MG. Na carreira, ela também tem passagens pelo futebol português e por Ceará, Botafogo, entre outros. A atacante acumula os títulos de Campeonato Cearense e Campeonato Carioca.

Yamila Rodríguez (atacante)

Yamila Rodríguez tem 26 anos e estava no Santos. Bruno Vaz / Santos/Divulgação

A atacante Yamila Rodríguez, de 26 anos, estava no Santos. Na carreira, ela também uma soma passagem pelo Palmeiras no futebol brasileiro. Toda sua carreira, no entanto, foi construída no Boca Juniors. A jogadora é nome frequente na seleção da Argentina.

Raíssa Tayná (goleira)

Raíssa retorna ao Tricolor após quatro temporadas. Jéssica Maldonado / Grêmio

A goleira Raíssa Tayná, de 33 anos, chega da Ferroviária-SP. Antes, passou pelo Atlético-MG, clube que sucedeu sua primeira passagem no Grêmio, entre 2020 e 2021.

Katielle (lateral)

Katielle tem um currículo parecido com a de Raíssa. Cárila Covas / Ferroviária SAF

Outro reforço que chega da Ferroviária, Katielle, 27 anos, compõe o elenco gremista para 2025. Ela também passou pelo Galo, e vestiu as camisas do Santos e do Minas Brasília.

Drika (meia)

Jogadora estava no Glorioso na última temporada. Arthur Barreto/Botafogo