Grêmio anuncia décima contratação para o elenco feminino

O Grêmio encaminhou a chegada de mais um reforço para o elenco das Gurias Gremistas. Trata-se da meio-campista Drika , que estava no Botafogo.

Conforme o anúncio deste sábado (11), a atleta é aguarda em Porto Alegre para realizar exames e efetuar a assinatura do contrato.

Aos 26 anos, a meio-campista passou por times como Sampaio Corrêa-MA, Ceará e Fluminense. Pelo Botafogo, marcou nove gols e deu uma assistência ao longo de duas temporadas. No ano passado, ajudou a equipe a conquistar a Copa Rio.

A reapresentação do elenco será na próxima segunda-feira (13), em cerimônia na Arena do Grêmio.

Reforços do Grêmio para 2025

