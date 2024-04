Noites como a de La Plata não se repetem num piscar de olhos. Depois da façanha no meio da semana, um modificado Grêmio caiu diante do Bahia, neste sábado (27), na segunda derrota gremista fora de casa no Brasileirão. Grande atração do time gremista, a estreia de Edenilson durou apenas 45 minutos na derrota por 1 a 0, com gol de Everaldo. Com o resultado pela quarta rodada, o Tricolor, com seis pontos, deixa o G-6. Os baianos assumiram a quarta colocação.