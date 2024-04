O Grêmio perdeu para o Bahia por 1 a 0, na noite deste sábado (27), na Fonte Nova, pelo Campeonato Brasileiro. O jogo, no entanto, ficou em segundo plano. O técnico Renato Portaluppi, poucos minutos antes do final da partida, irritado com a arbitragem, saiu de campo e levou todos os jogadores do banco de reservas para o vestiário. A atitude do treinador transformou a partida em um assunto menor.