A sequência de vitórias do Grêmio foi interrompida. Neste sábado (27), o Tricolor perdeu para o Bahia, por 1 a 0, na Fonte Nova, em Salvador. Nos acréscimos do segundo tempo, o centroavante Diego Costa, que havia sido substituído, foi expulso. A reação do técnico Renato Portaluppi, que pediu para todos os jogadores que estavam no banco de reservas irem para o vestiário antes do apito final, chamou a atenção: