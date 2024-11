Embora alguns dos meus amigos do Sala de Redação entendam que o empate não é ruim para o Grêmio contra o Juventude, minha matemática ruim, somada ao contexto do entorno, me levam à direção oposta. Empatar seria horroroso ao time de Renato. Desperdiçaria uma das vantagens na busca da paz definitiva na permanência em Série A, o fator local.