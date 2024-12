O Grêmio precisa recomeçar do zero

Partindo do princípio de que, ao contrário do que registram os microfones, a direção não quer Renato e Renato não pretende ficar, o trabalho que espera Alberto Guerra e seu novo escolhido para vice de futebol será aos moldes da construção das pirâmides do Egito ou da Muralha da China. Não se tratará só de escolher um novo técnico que não sinta o peso e a sombra da eterna estátua do maior ídolo da história do clube. Fosse tão simples e seria só questão de acertar uma escolha pontual, o que também não seria fácil.