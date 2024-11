Além do ponto conquistado contra o Cruzeiro, o jogo no Mineirão deixou uma outra boa notícia para o Grêmio. Depois de dois meses sem atuar e com só quatro partidas em cinco meses, Rodrigo Caio teve bom desempenho ao lado de Jemerson em um momento de muita pressão. O zagueiro se torna alternativa para diminuir a dor de cabeça em um setor que se mostra problemático no Brasileirão.