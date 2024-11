Um dos destaques do empate do Grêmio, em 1 a 1, contra o Cruzeiro, em Belo Horizonte, na quarta-feira (27), foi o zagueiro Rodrigo Caio. Surpresa na escalação do técnico Renato Portaluppi, muito por conta das poucas opções defensivas, o atleta de 31 anos conseguiu jogar toda a partida.