Renato antecipa jogo "nervoso" contra o São Paulo e pede que torcida não vaie o Grêmio

Expectativa do treinador é confirmar a permanência na Série A com vitória no próximo domingo, na Arena

