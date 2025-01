Cinco volantes estrangeiros que podem servir para o Grêmio

Meia de origem, Bouzat vitou volante nas mãos de Quinteros. Vélez Sarsfield / Divulgação

Na busca por reforços para o início do trabalho do técnico Gustavo Quinteros, o Grêmio tem na mira jogadores estrangeiros como alvos. Independentemente da permanência ou não de Mathías Villasanti, que interessa ao Palmeiras, o clube planeja contratar volante. Por conta disso, Zero Hora lista cinco jogadores de fora do Brasil que podem ser observados pelo Tricolor.

Santiago Ascacibar (Estudiantes)

Com passagem por seleções de base da Argentina, Santiago Ascacibar retornou ao Estudiantes em 2023 após ter atuado por seis temporadas na Europa, onde defendeu os alemães Stuttgart e Hertha Berlin e a italiana Cremonese. Primeiro volante de origem, Ascacibar atuou mais adiantado na última temporada, quando formou dupla com o experiente Enzo Pérez. Ele foi titular da equipe do Estudiantes que conquistou os títulos da Copa da Liga Argentina e o Troféu dos Campeões, ambas batendo o Vélez de Gustavo Quinteros nas decisões. Ascacibar tem 27 anos.

Andrés Cubas (Vancouver)

Nascido na Argentina, mas naturalizado paraguaio, Andrés Cubas foi o jogador que colocou Mathías Villasanti no banco da seleção paraguaia com a chegada do técnico Gustavo Alfaro. O jogador de 28 anos, no entanto, tem características diferentes do meio-campista do Grêmio. Os dois podem jogar juntos. Cubas é o típico primeiro volante, o jogador que fica postado na frente da defesa dando proteção aos zagueiros e fazendo o primeiro passe do meio-campo.

Agustín Bouzat (Vélez Sarsfield)

Meia de origem, Bouzat virou volante no último ano, uma improvisação de Gustavo Quinteros que teve sucesso na campanha do título argentino no Vélez. Formando dupla com o jovem Ordoñez, Bouzat entregou qualidade na saída de bola, mas também marcação e boa leitura nas coberturas. Bouzat tem 30 anos e já jogou com Quinteros no Colo-Colo, do Chile, quando atuava como homem mais adiantado.

Williams Alarcón (Huracán)

Um dos destaques do Hurácán, terceiro colocado no último campeonato argentino, Williams Alarcón é um volante que tem boa capacidade de chegada ao ataque. No 4-2-3-1, sistema preferido de Quinteros, ele seria o segundo volante. O chileno de 24 anos anotou três gols e deu três assistências no último Campeonato Argentino. Ele tem multa rescisória estipulada em 5 milhões de dólares.

Damián Garcia (Peñarol)

Damián Garcia é um volante com características de marcação. No Peñarol, campeão uruguaio e semifinalista da Libertadores, ele era o jogador mais posicionado na frente da área. Aos 24 anos, o vigor físico é um ponto forte para os combates contra os meias adversários. Damián Garcia é o típico volante protetor de defesa.