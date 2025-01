Como ficou a comissão técnica do Grêmio que terá o comando de Quinteros

Gustavo Quinteros chegou neste domingo a Porto Alegre Nikolas Mondadori / Agência RBS

Às vésperas da reapresentação para a temporada 2025, a comissão técnica do Grêmio ficou completa. No sábado (4), o preparador de goleiros foi anunciado. Já no domingo (5), Gustavo Quinteros e quatro auxiliares desembarcaram em Porto Alegre para começar os trabalhos no clube.

Os atletas se apresentam na quarta-feira (8), mas a partir desta segunda (6), Quinteros e sua comissão técnica iniciarão os trabalhos no Centro de Treinamentos Luiz Carvalho.

Veja, abaixo, quem é quem e como ficou a comissão técnica montada pela direção tricolor a partir da chegada de Quinteros. Antes do acerto com o então comandante do Vélez, o Grêmio havia contratado o preparador físico Rogério Dias para a comissão permanente.

Gustavo Quinteros (técnico):

O novo técnico do Grêmio, 59 anos, desembarcou em Porto Alegre neste domingo (5). Campeão argentino com o Vélez Sarsfield em 2024, conta com um auxiliar para treinar o sistema defensivo e outro para comandar as questões ofensivas.

Naturalizado boliviano, tem passagens como jogador no Universitário de Sucre, San José e The Strongest. Tem 26 jogos com a camisa da Seleção do país. Como treinador, trabalhou nas seleções de Equador e Bolívia. Como zagueiro, atuou na Copa de 1994 pela Bolívia.

Mateus Famer (preparador de goleiros):

Famer atuou na base da Seleção Brasileira. Thais Magalhães / Divulgação CBF

Mateus Famer foi anunciado oficialmente pelo Grêmio no sábado (4). O profissional de 38 anos estava no Vasco nas duas últimas temporadas. Mas tem longa ligação com o Tricolor, onde trabalhou na base por 12 anos. No currículo constam passagens pelo Cruzeiro e pelas categorias de base da Seleção Brasileira.

No clube carioca, atuou diretamente com Léo Jardim, formado no Tricolor e destaque do time.

Leandro Desábato (auxiliar para o sistema defensivo):

Desábato foi companheiro de Quinteros na conquista do Argentino em 2024 Vélez / Divulgação

Primo de Gustavo Quinteros, o ex-zagueiro trabalha especificamente o setor defensivo da equipe. Ele integra a comissão do treinador desde 2024, quando foi campeão argentino pelo Vélez. O Vélez terminou o campeonato argentino com a melhor defesa, com 16 gols sofridos em 27 jogos. Como atleta, destaque para os títulos da Libertadores de 2009 e do Argentino de 2010 com o Estudiantes.

Em 2005, envolveu-se em episódio de racismo com Grafite, então centroavante do São Paulo e hoje comentarista esportivo.

Maximiliano Quezada (auxiliar do sistema ofensivo):

Quezada é chileno e foi figura decisiva para o Vélez melhor o desempenho em 2024, chegando ao título Vélez / Divulgação

O chileno de 34 anos é o único não-argentino da comissão. Formou-se como técnico na renomada escola do campeão mundial Cesar Menotti e se destaca pela habilidade na análise de vídeos e de dados. No Chile, foi analista de desempenho do Palestino, em 2016, e do Santiago Wanderers, em 2017, e dirigente esportivo da Universidad de Chile, em 2018, e do Santiago Morning, em 2021.

Responsável por treinar o sistema ofensivo, Quezada alavancou os números do ataque do Vélez. Antes da chegada do auxiliar, o time havia marcado 25 gols em 24 jogos, uma média de 1,05 gol por jogo. Depois da troca na comissão, a equipe anotou 42 gols em 27 jogos, aumentando a média para 1,55 gol por jogo.

Hugo Roldán (preparador físico):

Roldán é o mais experiente e que está há mais tempo ao lado de Quinteros Vélez / Divulgação

Aos 45 anos, é o profissional que trabalha há mais tempo com Gustavo Quinteros. Desde 2019, acompanhou o argentino na Universidad Católica, no Colo-Colo e no Vélez, sendo bastante elogiado pela imprensa do Chile e da Argentina.